В России не спешат говорить о новом транзитном контракте с Украиной
Источник:Интерфакс
В Кремле пока не готовы говорить о новом контракте с Украиной о транзите газа. Все потому, что действие действующего соглашения еще не закончилось.
Как сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя", контракт действует до конца 2024 года.
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Новак подчеркнул, что о новом соглашении между Украиной и Россией сейчас говорить рано.
У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 года до выполнения этого контракта,
– сказал он журналистам.
О каком контракте идет речь
В декабря 2019 года Украина и Россия подписали пятилетний транзитный контракт. Россия обязалась прокачать через территорию Украины 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период с 2021 до 2024 года.
Стороны контракта планировали рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа в аналогичных условиях на 2025 – 2034 годы.Обратите внимание! Ранее российский "Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года в рамках новых договоренностей.