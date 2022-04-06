России не удается дожать наше ПВО, – советник главы МВД

Эффективность системы противовоздушной обороны, которая есть в Украине, резко возросла. ПВО продолжает создавать многие проблемы для российских воздушных и ракетных операций.

В то же время в Украину продолжают поставлять вооружение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Как он напомнил, что еще на 2-й день войны Путин говорил, что украинское ПВО подавили и в Украине нет авиации, нет вертолетов. Он тогда ошибался.

А сейчас то, что мы каждый день сбиваем по несколько ракет, говорит о том, что России никак не удается дожать наше ПВО.

– подчеркнул Денисенко.

И добавил, что надеется, россиянам не удастся этого сделать. В Украину партнеры продолжают снабжать оружием, чтобы мы могли защититься.

Денисенко об увеличении оружия для Украины: смотрите видео

. Только за 5 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили 8 крылатых ракет.