России не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта, –Сирский

Сирский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Он сообщил, что России не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта, несмотря на превосходство в силе.

"В ходе разговора проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая характеризуется тяжелыми боями на большинстве направлений. Благодаря мужеству и отваге украинских военных, превосходящим силам врага не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков фронта. Благодарность и уважение нашим воинам за эффективную боевую работу, которую они ведут во время интенсивных боестолкновений", – сказал он.