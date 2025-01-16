Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росії не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, попри перевагу у силі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.

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На більшості напрямків фронту йдуть важкі бої

"В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків. Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень", – сказав він.