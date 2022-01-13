В России не видят оснований для нового раунда переговоров с США в ближайшее время

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Именно он представлял Россию на переговорах в Женеве.

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По ключевым элементам США говорят "нет"

Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет",

– сказал Рябков.

Пока нет согласия по поводу "нерасширения НАТО", в Москве не готовы обсуждать другие пункты. Все, кроме вопроса Альянса, государство-агрессор называет "вторичным".

В ближайшее время переговоров не может быть

Именно поэтому Рябков считает, что в ближайшее время проводить новые переговоры нет смысла. От Вашингтона Москва ждет не заявлений, а подписанных документов.

По большому счету, нам нужна реакция с той стороны не в форме просто комментариев или устных заявлений, а что-то привычное для дипломатов: допустим, какие-то тексты, какие-то комментарии, возложенные на бумагу,

– объяснил Рябков.

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Что известно о переговорах в Женеве:

В Женеве 10 января заместитель главы Госдепа Венди Шерман проводила переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Встреча продолжалась в закрытом формате в течение 7 часов.

Рябков заявлял, что намерения нападать на Украину у России нет.

Однако в Москве настаивают на том, чтобы Украина и Грузия не вступали в НАТО.

В Вашингтоне настаивают, что в Альянсе действует "принцип открытых дверей".

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