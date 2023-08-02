Трансформация в посмешище по-русски: до чего доведет Россию массовая ложь

Мне просто интересно, кто верит Путину? Например, тот журналист, который задал вопрос о будущем Украины после "победы"? Он верит в их победу? Верит ли он, что Россия борется с "неонацизмом" в Украине?

России правда не нужна

Какой уровень доверия, я бы сказал даже не доверия, а слепой веры, надо иметь, чтобы воспринимать тот бред, который говорит Владимир Путин?

Заметьте Есть два подхода в отношении войны: какой должен избрать Украина

Ведь глава Кремля не отвечает на вопросы (откуда у него видение будущего?), а просто выливает на слушателей очередную ложь. Эту ложь россияне съедят и благополучно переварят.

Недавно был съеден и переварен пассаж о том, что Россия не нарушала устав ООН и ни на кого "не нападала". Вообще Россия мол защищается от агрессии Запада и противостоит силам НАТО. Ложь, ложь и еще раз ложь... В малом и в большом.

Я, как житель Днепра, могу ответственно заявить, что недавний удар "по пункту управления ВСУ" был нанесен по пустому уже полтора года административному зданию СБУ и жилому зданию, в котором чудом никого не убило. Но какие же рапорты написали русские военные!

Страна, где победила диктатура, не способна говорить правду. Ей нужна картинка для внутреннего употребления, а не правдивости. В дополненной путинской реальности вполне серьезно горят тысячи танков, а доблестные русские войска убивают миллиарды коварных "нацистов".

Россия превращается в Северную Корею

Никого внутри страны не интересует реальная картина: десятки тысяч уголовников и маргиналов под российскими флагами грабят, убивают и насилуют, сносят с лица земли города и села в соседней стране, и тысячами гниют в украинской земле.

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Фейковая недоимперия с трусливым недорослем-кормчим у руля стремительно деградирует, превращаясь из члена G8 в подобие Северной Кореи. На лжи нельзя построить уважаемое государство. А вот превратить страну в посмешище – легко. Мы услышим еще много удивительных вещей и увидим еще более унизительные трансформации.