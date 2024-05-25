Экономят на еде, лишь бы выпить: в России рекордно выросла продажа крепкого алкоголя

На России рекордно вырос показатель продажи спиртных напитков крепостью выше 25 градусов. Сейчас в стране-агрессоре на душу населения приходится до 7,2 литра алкоголя, без учета самогона.

Жизнь для россиян становится все менее веселой вопреки убеждениям президента Владимира Путина, поэтому и увеличивается потребление спиртных напитков. В разговоре с 24 Каналом доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал о новых рекордах населения России по количеству употребленного алкоголя.

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"Россияне реально беднеют, покупают товары только в самых дешевых магазинах, а сэкономленные деньги пропивают, потому что иначе жить невозможно. Вот вам картина российского бытия", – сказал Липсиц.

"Для россиян водка – антидепрессант"

Как отметил доктор экономических наук, характерно, что вышел новый список самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Больше всего разбогател владелец сети "Красное-Белое". Вторым успешным новичком в этом списке стал владелец сети самых дешевых продуктовых магазинов в России "Семофора", которые называют продскладом.

Жизнь не веселая, а в России всегда было трудно жить. Почему российский человек пьет? Потому что без этого ему не выжить. Для россиян водка это же не алкогольный напиток – это обезболивающее, антидепрессант. Без водки жить нельзя, потому что жизнь такая, что выпил, забылся и пошел на следующее утро работать,

– добавил доктор экономических наук.

К тому же обратите внимание, что 7,2 литра крепкого алкоголя на душу населения, учитывая лежачих и младенцев, и это без учета самогона. Сейчас в России с самогоном значительно лучше ситуация, чем во времена Советского Союза. Народ в этом смысле серьезно подготовился, вооружился и обзавелся основными производственными активами.

Какова ситуация с алкоголизмом в России

По данным ВОЗ, потребление алкоголя в России является одним из самых высоких в мире.

По данным росстата, до 2021 года в России в течение 10 лет снижалось количество людей с зависимостью. В частности, в 2010 году было выявлено 153,9 тысячи человек с диагнозом "алкогольная зависимость" или "алкогольный психоз". А в 2021 году количество выявленных больных сократилось до 53,3 тысячи.

Однако в 2022 году, когда Владимир Путин начал так называемую "сво", диагноз "алкогольная зависимость" поставили 54,2 тысячи россиян.

Руководитель наркологической и психиатрической клиники убежден, что одной из причин роста алкоголизма в стране стали "социально-экономические потрясения" и "усиление геополитических противостояний и санкционного давления".

Однако в российском Минздраве причиной роста количества людей с зависимостью считают пандемию коронавируса.