Життя для росіян стає все менш веселим всупереч переконанням президента Владіміра Путіна, тому й збільшується споживання спиртних напоїв. У розмові з 24 Каналом доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів про нові рекорди населення Росії за кількістю вжитого алкоголю.

Зверніть увагу Ситуація критична: вся нафтова галузь Росії почала рухатись до збитковості

"Росіяни реально бідніють, купують товари лише у найдешевших магазинах, а зекономлені гроші пропивають, бо інакше жити неможливо. От вам картина російського буття", – мовив Ліпсіц.

"Для росіян горілка – антидепресант"

Як зазначив доктор економічних наук, характерно, що вийшов новий список найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes. Найбільше розбагатів власник мережі "Красноє-Белоє". Другим успішним новачком у цьому списку став власник мережі найдешевших продуктових магазинів у Росії "Сємофора", які називають продскладом.

Життя не веселе, а у Росії завжди було важко жити. Чому російська людина п'є? Тому що без цього їй не вижити. Для росіян горілка це ж не алкогольний напій – це знеболювальне, антидепресант. Без горілки жити не можна, бо життя таке, що випив, забувся і пішов наступного ранку працювати,

– додав доктор економічних наук.

До того ж зверніть увагу, що 7,2 літра міцного алкоголю на душу населення, враховуючи лежачих і немовлят, й це без урахування самогону. Зараз у Росії з самогоном значно краща ситуація, ніж у часи Радянського Союзу. Народ у цьому сенсі серйозно підготувався, озброївся та обзавівся основними виробничими активами.

Зверніть увагу! За даними ВООЗ, споживання алкоголю в Росії є одним з найвищих у світі.

Яка ситуація з алкоголізмом у Росії

За даними росстату, до 2021 року в Росії протягом 10 років знижувалася кількість людей із залежністю. Зокрема, у 2010 році було виявлено 153,9 тисячі людей з діагнозом "алкогольна залежність" або "алкогольний психоз". А 2021 року кількість виявлених хворих скоротилася до 53,3 тисячі.

Однак за 2022 році, коли Владімір Путін розпочав так звану "сво", діагноз "алкогольна залежність" поставили 54,2 тисячі росіян.

Керівник наркологічної та психіатричної клініки переконаний, що однією з причин зростання алкоголізму в країні стали "соціально-економічні потрясіння" та "посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску".

Проте у російському МОЗ причиною зростання кількості людей із залежністю вважають пандемію коронавірусу.