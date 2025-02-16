России сейчас нужна война и Путин масштабирует ее по миру, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России в ее нынешнем состоянии нужна война. Именно поэтому Европа и мир должны быть готовы к ее масштабированию миром.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства в его телеграм-канале.

Читайте также Зеленский заявил об опасности первой встречи Трампа и Путина

Россия хочет продолжать войну в Украине

По словам Владимира Зеленского, Россия подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину. В частности на этой неделе россияне выпустили почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов.

Украина защищается, мы стоим и бьемся благодаря мужеству наших воинов и поддержке партнеров, и нам нужно больше ПВО для защиты жизней людей,

– написал президент.

Глава государства подчеркнул, что Европа и мир должны быть более защищенными от "такого зла" и одновременно готовыми к нему. По словам Зеленского, речь идет о совместной сильной внешней политике и давлении на Путина, "который начал войну и теперь масштабирует ее по миру".

Президент подчеркнул, что Украина вместе с Европой, США и всеми партнерами способна закончить эту войну справедливым и надежным миром.

К словам, недавно, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провел встречу с Олафом Шольцом. По словам главы государства, лидеры обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе.