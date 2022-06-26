Однако в Литве также понимают, что, так или иначе, основная борьба происходит на территории Украины. Об этом 24 каналу сказал Витис Юрконис – политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве.

Внимание Мы готовились к этому, – литовский политолог о рисках удара России

"Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", – считает политолог.

Он добавил, что Кремлю не нужна эскалация этого конфликта. Однако у страны-агрессора есть свои планы.

Им больше нужно, чтобы здесь кто-то запаниковал. Может быть, в Брюсселе. Может быть какое-то пространство, чтобы "разделять и властвовать". Даже могут отозваться какие-то литовские политики, которые будут упрекать действующую власть,

– сказал Юрконис.

Это единственное, что Кремль может и будет делать, потому что кремлевский диктатор Путин уже давно мечтает о расколе в Европейском Союзе.

Противостояние Москвы и Вильнюса: что произошло

Недавно Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС.

В России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во враждебном МИДе назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.

Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали учения в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил, что таким образом Литва фактически объявила войну.

Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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