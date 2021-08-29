В России обещают защитить Поклонскую, которой Кулеба пригрозил "испортить жизнь"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал "испортить жизнь" колаборантке Натальи Поклонской. На ее защиту стал глава Госдумы Вячеслав Володин, который заверил, что предательницу Украины защитят "от таких министров".

По словам члена путинской "Единой России", заявление Дмитрия Кулебы должен рассматривать Европейский суд по правам человека.

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Мгновенная реакция Володина

Как ни странно, представитель политической партии одного из последних диктаторов Европы обвинил главу украинского МИД в том, что его заявления "присущи тоталитарным режимам".

Он обвинил украинскую власть в якобы нарушении прав украинских граждан. Среди таких действий он перечислил войну на Донбассе, отказ от выборов там, а также водную блокаду Крыма.

Словом, во всем, к чему привели агрессивные действия России за последние 7 лет, Володин почему-то обвинил Украину. К слову, он даже признал наличие украинских граждан в Крыму, хотя Россия после оккупации провела там принудительную паспортизацию – российскими гражданами объявляли даже тех, кто от этого упорно отказывался.

Кроме того, российский политик, который, вероятно, никогда не слышал о демократии, заявил, что "с такими методами Украине никогда не стать демократической". Мол, это – путь диктаторского режима.

А за Поклонская не волнуйтесь. Она гражданка России. Его права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже,

– заверил Вячеслав Володин.

Заявление Дмитрия Кулебы

Слова главы украинского МИД были реакцией на вероятное назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.

Дмитрий Кулеба заявил, что если предательница до сих пор остается гражданкой Украины, то наше государство имеет все шансы испортить ей жизнь.

Кроме того, он подчеркнул, что Поклонская – яркий пример судьбы предателя. Ведь Россия ее использовала, а теперь отправляет далеко в Африку.

Текст публикации Володина:

Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ.

Дословно:

"Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно".

Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам.

Арсенал этих мер, как мы помним, обширный:

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах;

дискриминация русскоговорящих украинцев и вытеснение русского языка;

блокада (водная, транспортная, финансовая, энергетическая и продовольственная), объявленная жителям Крыма, среди которых были и граждане Украины;

применение силы и оружия против собственного народа - доказательством тому являются события в сгоревшем Доме Профсоюзов в Одессе и боевые действия в Донбассе.

Вот что может ждать граждан Украины, если власти захотят им "испортить жизнь".

Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств – сложно сказать.

С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима.

А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже.