В России объяснили, на каких границах признали захваченные оккупантами земли Донбасса
21 февраля 2022 , 22:31Читати новину українською
Владимир Путин 21 февраля официально признал боевиков на оккупированном Донбассе. В России уже решились на циничные объяснения.
В частности, в Кремле сказали, по каким границам "признали" оккупантов. Говорят, что якобы сделали это в границах, которые сейчас фактически установлены.
Собираются рассматривать дружбу с оккупантами
Помимо "признания", Путин также хочет официально "подружиться" с боевиками.
Заместитель председателя комитета по международным делам России Андрей Климов заявил, что Совет Федерации 22 февраля ратифицирует "договоры о дружбе и сотрудничестве" с наемниками на оккупированном Донбассе.
Запад осуждает действия Путина
- Партнеры солидарны с Украиной и начинают выражать нашему государству свою поддержку на фоне решения Путина. Об этом уже заявили Италия, Дания, Литва.
- Польша созывает Европейский Совет и настаивает на санкциях против России.
- Поддерживает нас и НАТО. Президент Зеленский уже обсудил ситуацию с Джо Байденом и Борисом Джонсоном.