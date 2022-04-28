В России объявили об "экспроприации" зерна из Херсонщины: позже заявили, что сайт "взломали"

Российские оккупанты заявили, что будут изымать избыток урожая фермеров Херсонщины. Через некоторое время они сообщили, что сайт якобы взломали.

Соответствующее заявление разместили на сайте Законодательного собрания Красноярского края. Изъятие урожая необходимо захватчикам из-за западных санкций.

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Оккупанты заявили, что будут изымать избыток урожая на Херсонщине

На сайте Законодательного собрания Красноярского края опубликовали заявление о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона". Комитет по делам села и агропромышленной политики принял решение об инициировании поставок украинской сельхозпродукции.

"Поскольку в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а недостаток других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования", – говорится в заявлении российских оккупантов.

Также в заявлении говорится, что за изъятие урожая у украинских фермеров депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, после своей мифической "победы" захватчики планировали экспроприировать сельхозпродукцию и из других южных регионов Украины.

Позже в телеграме "Парламент на Енисее" сообщили, что официальный сайт Законодательного собрания якобы взломали.

Новость о так называемых поставках продовольствия из Украины – фейк. Она удалена из ленты. В настоящее время сайт работает в обычном режиме,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что ужесточили меры безопасности защиты сайта от посторонних вмешательств, а информацию об взломе якобы передадут правоохранителям.



Оккупанты, вероятно, планировали изъять излишки урожая в Херсонской области / Скриншот сайта ЗЗКК

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