России ограничат доступ даже к резерву золота: совместное заявление США и ЕС

Отныне Россия не сможет использовать собственные резервы, чтобы спонсировать войну. Речь идет не только о валютных накоплениях, но и золоте.

Об этом сообщили в совместном заявлении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джозефа Байдена. Этот документ был обнародован на официальных сайтах Белого Дома и Европейского союза 24 марта.

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Не смогут финансировать незаконную войну

Одни из мировых лидеров отметили, что у них единая позиция в осуждении действий России. Поэтому они призвали прекратить агрессию против нашей страны. Они отметили, что не только вводят санкции, но уже нарабатывают механизм наказания за несоблюдение любой из них.

США и ЕС совместно работают над тем, чтобы притупить способность России использовать остальные международные резервы, включая золото, для поддержки своей экономики и финансирования незаконной войны,

– сообщили в письме.

Также они добавили, что уже есть санкции против десятков "оборонительных" компаний агрессора. Это позволит практически обескровить российскую военную машину.

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