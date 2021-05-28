Технические моменты, – в России оправдываются, почему не пускали рейсы из ЕС в облет Беларуси

Россия не пропускала европейские авиарейсы, которые летели в Москву в обход воздушного пространства Беларуси. В Кремле уверяют, что это связано с согласованием точек влета.

Существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство каждой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Самолеты якобы хотели влетать в несогласованных точках

Чиновник сказал, что самолет не может влетать в любом месте в страну. По его словам, речь идет об авиационной безопасности.

Я убежден, что авиационные власти дадут необходимые разъяснения, но это технические моменты,

– сказал Песков.

Он добавил, что самолеты европейских авиакомпаний, облетающих Беларусь, "просятся на влет в разных точках, которые не согласованы".

Кстати, Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что белорусские власти могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой.

Австрия возмутилась действиями Москвы

Заметим, Россия отказалась пропускать рейсы австрийской и французской авиакомпаний. В МИД Австрии назвали такие действия непонятными.

Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, ведь полеты должны выполняться без проблем.

Что этому предшествовало