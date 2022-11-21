Свобода слова во всей красе: росСМИ опубликовали статью о жалобах оккупантов, а затем удалили ее

Татарстанские журналисты опубликовали статью, в которой подробно описали проблемы российских военных на войне против Украины. Просуществовал этот материал всего несколько часов, впоследствии его удалили.

Уровнем "свободы слова" на этот раз отличилось издание "Вечерняя Казань". Утром 21 ноября журналисты опубликовали материал о жалобах бойцов батальона "Алга".

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1 туалетная бумага и носки: какая гуманитарка пришла россиянам

Статья вышла под заголовком "За такое нужно расстреливать: добровольцы "Алга" жалуются, что замерзают и голодают, а помощь к ним не дошла". Материал состоял из писем 16 оккупантов, которые воюют против Украины. Те жаловались, что воюют без еды, воды, транспорта и теплой одежды.

Российские солдаты рассказали, что во время передислокации вынуждены все оружие и боекомплекты тащить на себе, никаких перевозящих автомобилей нет. Мол, даже во время Второй мировой войны у пехоты были коляски, а сейчас и этого нет.

Оккупанты отметили, что из Татарстана им отправили спальные мешки, палатки и еду, но из этого в Украину дошли только мешок с носками, 2 блока сигарет и 1 рулон туалетной бумаги. Традиционно, россияне пожаловались на отсутствие выплат и добавили, что некоторых из них даже нет в списке военнослужащих части.

Татарстанские волонтеры рассказали, что гуманитарную помощь распределяли по торговым точкам и продавали. Виноват в этом якобы командир бригады.

Уже через несколько часов статью удалили с сайта, однако она осталась в архиве Google.



Статья о жалобах оккупантов осталась в архиве / Скриншот

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В Крыму удалили статью о вагнеровце

Похожий инцидент со "свободой слова" произошел в оккупированном Крыму. 21 ноября под Симферополем нашли мертвой 16-летнюю девушку, которую до этого 3 дня разыскивали. Оккупационные СМИ написали, что последним, с кем виделась несовершеннолетняя, мог быть боевик ЧВК "Вагнера".

Через некоторое время этот материал удалили. На сайтах других СМИ в новостях о найденной мертвой девушке о вагнеровце не упоминают.

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