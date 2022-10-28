Известно, что россиянку Анастасию Григорьеву оштрафовал Псковский городской суд. Она теперь вынуждена заплатить штраф в размере 35 тысяч рублей из-за якобы "дискредитацию" армии России. Той самой, что ежедневно несет огромные потери в войне против Украины.

Читайте также Когда все пошло не по плану: расходы россиян на антидепрессанты резко увеличились

Оштрафовали из-за интервью

Причиной наложения штрафа на Григорьеву стало видеоинтервью, которое она давала. В нем Анастасия вместе со своей сестрой рассказывали об отношении к войне, участвующем в ней отце, а также антивоенных акциях.

Я чувствую огромную вину перед всеми украинцами. Мне жаль, что им приходится через все это проходить постоянно, все эти военные преступления, война в стране, разрушенные дома,

– говорила она в интервью.

Как отмечает россиянка, протокол составляли без нее. Но, несмотря на это, в суд она решила таки приехать. С обвинением она не соглашается, да и штраф платить отказывается. Сама Григорьева в этом случае виновной себя не считает.

В издании напоминают, что сестры Григорьевы участвовали в антивоенном пикете. Они вышли с лозунгом "Украина – мир, Россия – свобода". Правоохранители их задержали, а также обвинили в организации массового мероприятия, проведение которого не согласовывалось с властями. Тогда им было назначено по 20 часов исправительных работ. После иска в апелляционный суд решение изменили. На них наложили штрафы в размере по 10 тысяч рублей на каждую из сестер.

Тем временем российская армия испытывает проблемы

Как отмечают в разведке Великобритании, враг оценивает свои возможности. Поэтому на большинстве направлений фронта оккупанты решили перейти на долгосрочную оборону. Связано это с плохим материальным обеспечением, а также военным опытом "мобиков".

Серьезные проблемы у оккупантов наблюдаются и в самой России. Так, во Владимирской области 125 новобранцев поселили в барак на 60 человек. Из-за таких условий среди них начали быстро распространяться заболевания. И это никак не волнует ни руководство, ни медиков.

Настроения среди "мобиков" тоже катастрофические. Так, во время построения один из них вообще расплакался. Он жаловался на то, что каждый здесь – "пушечное мясо". В то же время отметил, что четко понимает, в какую ситуацию попал. Мол, домой с фронта он уже не вернется.

Но это еще не все. С "мобиками" тоже довольно туго, так что продолжают бросать на войну зэков. Для этого в госдуме разрешили отправлять на фронт даже тех, кто осужден за тяжкие преступления.

Достойно внимания – какие потери понес враг по состоянию на 28 октября: смотрите видео