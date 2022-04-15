В России останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия деталей
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Санкции таки больно бьют по России. У государства-агрессора не хватает финансов, чтобы производить новые танки. Также для этого катастрофически не хватает импортных комплектующих.
Такой информацией поделились в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кризис возник на "Уралвагонзаводе".
Тем временем Россия резко сократила добычу нефти из-за санкций, – Reuters
На "Уралвагонзаводе" производят бронетехнику
На этом предприятии в Нижнем Тагиле производится бронетехника, в частности, танк "Т-72". В настоящее время завод столкнулся с многочисленными проблемами:
- увеличение процентных ставок по кредитам,
- отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов,
- повышение цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь).
Хотя российское руководство любит рекламировать импортозамещение, однако оно не позволяет продолжить выпуск высокотехнологичного оружия. Ведь без некоторых импортных материалов не обойтись.
Завод требует 100% предоплаты
Завод вынужден выживать, требуя 100% предоплату даже на государственные заказы. Остановилось производство танков "Т-90" и "Т-14".Обратите внимание! Основным направлением работы завода пока определили ремонт техники, которую повредили во время военных действий в Украине.
Стоит просмотреть: ВСУ успешно сбили вражеский вертолет К-52 над Харьковом