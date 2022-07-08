российского депутата Горинова, публично призвавшего остановить войну, приговорили к 7 годам колонии

В россии вынесли приговор муниципальному депутату алексею горинову. Его обвинили в распространении "фейков" о российской армии.

горинов находился в СИЗО с конца апреля. Судья олеся менделеева приговорила его к 7 годам лишения свободы – ровно столько, сколько запрашивал прокурор.

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В чем обвиняют российского депутата

Он обвиняется в распространении "фейков" о российской армии во время заседания совета депутатов: он назвал войну – войной, а не "спецоперацией".

Приговор суда

8 июля мещанский районный суд москвы признал горенова виновным в публичном распространении "явно ложной информации о российской армии с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти".

Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать государственные должности на 4 года.

К слову, на заседание суда горинов принес плакат со словами "Вам еще нужна эта война?", но показать его залу ему не давали. На фото видно, как комически полицейские пытаются прикрыть плакат.

полицейские пытаются прикрыть плакат: фото

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