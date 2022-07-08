горінов перебував у СІЗО з кінця квітня. Суддя олеся менделєєва засудила його до 7 років позбавлення волі – рівно стільки, скільки запитував прокурор.

До теми У кремлі уточнили слова про "нічого не починали": кажуть, що потенціали "несумірні"

У чому звинувачують російського депутата

Його звинувачують у поширенні "фейків" про російську армію під час засідання ради депутатів: він назвав війну – війною, а не "спецоперацією".

Вирок суду

8 липня міщанський районний суд москви визнав горінова винним у публічному розповсюдженні "явно неправдивої інформації про російську армію з використанням службового становища, за попередньою змовою та за мотивами політичної ненависті".

Його засудили до 7 років позбавлення волі в колонії загального режиму із забороною обіймати державні посади на 4 роки.

До слова, на засідання суду горінов приніс плакат зі словами "Вам ще потрібна ця війна?", але показати його залу йому не давали. На фото видно, як комічно поліцейські намагаються прикрити плакат.

поліцейські намагаються прикрити плакат: фото Медіазона

До теми – в ОП висміяли заяву путіна про те, що він "ще не починав війну": дивіться відео