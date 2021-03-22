В России отказались возбуждать уголовное дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, в деле не обнаружили состава преступления.

По словам судьи, такое решение Следственное управление на транспорте МВД в Сибирском федеральном округе, на территории которого отравили Навального, приняло еще 10 февраля. В частности, суд признал его законным и обоснованным.

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В суде также заявили, что жалоба "Фонда борьбы с коррупцией" не подлежит удовлетворению. В то же время по делу об отравлении Навального не обнаружили состава преступления.

10 февраля 2021 года приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК. В нем говорится об отсутствии события преступления,

– огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Обратите внимание! В США ввели новые санкции против России, которые вступили в силу 18 марта 2021 года. Все из-за того, что страна нарушила международное право и применила против людей химическое оружие.

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По данным следственного ведомства, заявление Навального передали в линейное управление полиции, ведь он попал в больницу с борта самолета.

Отравление Алексея Навального: коротко