Не было состава преступления: в России отказались возбудить дело об отравлении Навального
В России отказались возбуждать уголовное дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В частности, в деле не обнаружили состава преступления.
Источник:ТАСС
По словам судьи, такое решение Следственное управление на транспорте МВД в Сибирском федеральном округе, на территории которого отравили Навального, приняло еще 10 февраля. В частности, суд признал его законным и обоснованным.
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В суде также заявили, что жалоба "Фонда борьбы с коррупцией" не подлежит удовлетворению. В то же время по делу об отравлении Навального не обнаружили состава преступления.
10 февраля 2021 года приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК. В нем говорится об отсутствии события преступления,
– огласил решение судья Андрей Толкаченко.
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По данным следственного ведомства, заявление Навального передали в линейное управление полиции, ведь он попал в больницу с борта самолета.
Отравление Алексея Навального: коротко
- Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Российские медики отвергли версию отравления. Однако европейские эксперты подтвердили, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Навальный 17 января 2021 года вернулся в Москву из Германии. Там он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Однако в аэропорту оппозиционера задержали.
- Навального 2 февраля 2021 года приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
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