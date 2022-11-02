В грязи, зато с шариками и перерезанием лент: в России пафосно открыли деревянный мост

Россияне тратят миллионы долларов каждый день на войну против Украины. Между тем, в самой стране живут по колено в грязи и очень этим гордятся.

По крайней мере, об этом свидетельствует пафосное открытие моста в Вологодской области, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Для максимальной торжественности сооружение через реку Кичменьга украсили воздушными шарами. Не обошлось и без перерезания ленты.

Тем временем в Кремле обсуждали применение ядерного оружия по Украине, – NYT

Пафосное открытие моста на болоте

Даже местные издания отметили, что гордиться здесь нечем. Ведь невооруженным глазом видно, что мост открывали наспех. Так что качество выполнения ремонтных работ – откровенно плохая.

На фотографиях видно, что подъезд к мосту разбит. Также не позаботились о наличии тротуара возле сооружения. А это значит, что в России традиционно не позаботились о безопасности. Хотя, о чем мы сейчас говорим вообще?

И несмотря на все это, помпезное открытие никто не мог отменить. Более того, сам глава района перерезал красную ленту. Собралось даже какие-то люди, которые радовалось целому "празднику" в своем населенном пункте.

В России пафосно открыли деревянный мост / Фото с росСМИ

На мост потратили сумасшедшие деньги

Горожане поражены и возмущены одновременно. И это законные эмоции, ведь на ремонт деревянного моста через реку из местного бюджета было выделено 17 миллионов рублей. Фотографии же демонстрируют, что львиная часть этих средств пошла разве что на надувание шариков и покупку ленты.

Могли бы обеспечить россиянам достойную старость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар России по Украине 31 октября. Тогда враг выпустил более полусотни крылатых ракет, 44 из которых удалось сбить сил ПВО.

По словам главы государства, за средства, потраченные на эти ракеты, можно было бы выдать средства более чем 2 миллионам 300 тысячам пенсионеров. У стольких россиян всего за один день Путин взял и вытащил деньги из кармана.

Если говорить о сумме, которую враги потратили на этот ракетный удар, то говорится около 760 миллионов долларов.

‚Отметим, что 31 октября враг выпустил по нашему государству 55 ракет Х-101, 22 зенитные ракеты типа С-300, одну авиационную ракету Х-59 и 5 БпЛА разных типов.

Антон Геращенко отметил , что на массированный ракетный удар 10 октября оккупанты могли потратить 400 миллионов долларов. Этих денег, подчеркнул он, хватило бы на ремонт около полутора тысяч таких мостов.

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