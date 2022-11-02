Принаймні про це свідчить пафосне відкриття моста у Вологодській області, розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Для максимальної урочистості споруду через річку Кічьменьга прикрасили повітряними кульками. Не минулося й без перерізання стрічки.

Тим часом у Кремлі обговорювали застосування ядерної зброї по Україні, – NYT

Пафосне відкриття моста на болоті

Навіть місцеві видання зауважили, що пишатися тут нічим. Адже неозброєним оком видно, що міст відкривали поспіхом. Тож якість виконання ремонтних робіт – відверто кепська.

На світлинах видно, що під'їзд до мосту розбитий. Також не подбали про наявність тротуару біля споруди. А це означає, в Росії традиційно не потурбувалися про безпеку. Хоча, про що це ми зараз говоримо взагалі?

І попри це все, помпезне відкриття ніхто не міг скасувати. Ба більше, сам голова району перерізав червону стрічку. Зібралося навіть якесь юрмисько, яке раділо цілому "святу" у своєму населеному пункті.

У Росії пафосно відкрили дерев'яний міст / Фото з росЗМІ

На міст витратили шалені гроші

Містяни вражені й обурені водночас. І це законні емоції, адже на ремонт дерев'яного мосту через річку з місцевого бюджету виділили 17 мільйонів рублів. Світлини ж демонструють, що левова частина цих коштів пішла хіба на надування кульок і покупку стрічки.

Це цікаво! Антон Геращенко зауважив, що на масований ракетний удар 10 жовтня окупанти могли витратити 400 мільйонів доларів. Цих грошей, наголосив він, вистачило б на ремонт майже півтори тисячі таких мостів.

Могли б забезпечити росіянам гідну старість

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований ракетний удар Росії по Україні 31 жовтня. Тоді ворог випустив понад пів сотні крилатих ракет, 44 з яких вдалося збити силам ППО.

За словами глави держави, за кошти, витрачені на ці ракети, можна було б видати кошти понад 2 мільйонам 300 тисячам пенсіонерів. У стількох росіян лиш за один день Путін узяв і витягнув гроші з кишені.

Якщо говорити про суму, яку вороги витратили на цей ракетний удар, то мовиться про близько 760 мільйонів доларів.

​Зазначимо, що 31 жовтня ворог випустив по нашій державі 55 ракет Х-101, 22 зенітні ракети типу С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та 5 БпЛА різних типів.

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