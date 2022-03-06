В России открывается внутренний фронт, но давление должно расти, – Кулеба

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что сотни тысяч россиян против войны с Украиной. Впрочем, пока этого недостаточно.

Глава МИД подчеркнул, что в России уже невозможно жить. И добавил, что сотни тысяч граждан государства-агрессорки не желают мириться с таким положением дел.

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Давление должно расти, – Кулеба

Кулеба подчеркнул, что в России уже в прямом смысле раскрывается внутренний фронт, антивоенный саботаж. Все это подрывает способность Путина продолжать войну против Украины.

"Но этого мало и давление должно расти. Поэтому на следующей неделе ожидаем от ЕС и стран G7 нового раунда болезненных антироссийских санкций", – подчеркнул он.