В России открывается внутренний фронт, но давление должно расти, – Кулеба
6 марта 2022 , 14:33Читати новину українською
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что сотни тысяч россиян против войны с Украиной. Впрочем, пока этого недостаточно.
Глава МИД подчеркнул, что в России уже невозможно жить. И добавил, что сотни тысяч граждан государства-агрессорки не желают мириться с таким положением дел.
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Давление должно расти, – Кулеба
Кулеба подчеркнул, что в России уже в прямом смысле раскрывается внутренний фронт, антивоенный саботаж. Все это подрывает способность Путина продолжать войну против Украины.
"Но этого мало и давление должно расти. Поэтому на следующей неделе ожидаем от ЕС и стран G7 нового раунда болезненных антироссийских санкций", – подчеркнул он.
- Также министр объяснил, что глобальная антивоенная коалиция работает над противодействием России. Уже есть результаты: военный потенциал государства-агрессора начал снижаться.