Глава МЗС наголосив, що у Росії вже стає неможливо жити. Й додав, що сотні тисяч громадян держави-агресорки не бажають миритися з таким станом справ, пише 24 канал.

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Тиск має зростати, – Кулеба

Кулеба наголосив, що у Росії вже у буквальному сенсі відкривається внутрішній фронт, антивоєнний саботаж. Все це підриває здатність Путіна продовжувати війну проти України.

"Але цього мало й тиск має зростати. Тому наступного тижня очікуємо від ЄС та країн G7 нового раунду болючих антиросійських санкцій", – підкреслив він.

Також міністр пояснив, що глобальна антивоєнна коаліція працює над протидією Росії. Вже є результати: військовий потенціал держави-агресорки почав знижуватися.

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