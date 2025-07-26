Россия отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге: ЦПД назвал возможные причины

В России в этом году без объяснения причин отменили военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться 27 июля ко дню военно-морского флота.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Читайте также Кремль "обиделся" из-за отмены концерта любимого дирижера и друга Путина в Италии

Почему в России отменили парад?

В этом году в Санкт-Петербурге не будет ни прохода кораблей по Неве, ни салюта из Петропавловской крепости.

По словам Центра противодействия дезинформации, Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла.

Война влияет на все сферы жизни в России, даже на такие символические и громкие события, как парад флота. Сегодня российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории,

– говорится в сообщении.

Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.

Парад, который должен был бы демонстрировать "силу" России, рискует произвести совсем другое впечатление. На этом фоне очень красноречивыми являются новости о решении списать и отправить на металлолом единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов",

– подытожили в ЦПД.

Напомним, в 2024 году ни один из кораблей, которые, по заявлениям украинских военных, были повреждены или уничтожены за последний год, не принял участие в праздновании ко дню военно-морского флота.