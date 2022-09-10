Отношение россиян к так называемым либералам удивило Шейтельмана

К так называемым российским либералам и оппозиционерам довольно скептически относятся в украинском обществе. Впрочем, оказалось, что их не очень любят и в самой россии. Особенно это касается тех, кто уехал из страны и живет за границей.

Нужно, чтобы россия вышла на путь демократии

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что только после смены тоталитарного путинского режима в россии можно надеяться, что война остановится, и Украину не будут обстреливать с территории страны-агрессора даже после полной деоккупации наших земель. А для этого россия должна стать на путь демократии, что возможно только с помощью тех же оппозиционеров.

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По словам Шейтельмана, главная цель – сделать демократическую свободную россию. Хотя сейчас это почти не представляется возможным, следует понимать, что украинцы не сами на этой войне, а когда пойдет процесс установления демократического строя в россии, решением этой проблемы будут заниматься и 50 стран "Рамштайна".

Вопрос в том, готовы ли сами россияне выбирать либералов, ведь отношение к ним неоднозначно. Политтехнолог пояснил, что обычным гражданам страны-агрессора, которые имеют либеральные взгляды и живут в россии, не нравятся выехавшие из страны оппозиционеры.

Кого выбирают россияне с либеральными взглядами

Шейтельман рассказал, что провел собственное исследование и опросил своих подписчиков из россии. Он попросил их выбрать из обширного списка российских либералов того, кого они хотели бы видеть следующим президентом россии. Первая четверка определилась с явным отрывом – Ройзман, Фейгин, Навальный и Яшин.

Политтехнолог устроил второй тур этих "выборов" и места разделились так:

Ройзман,

Навальный,

Фейгин,

Яшин.

Обратите внимание, кого избрали россияне. Из этой первой четверки, трое остались в россии,

– констатировал эксперт.

Он добавил, что двое из них, Навальный и Яшин, сидят в тюрьме. Ройзмана уже арестовывали и, скорее всего, сделают это снова. А Фейгин, хоть и находится за границей, но создает впечатление того, что он "рядом", постоянно обсуждает события войны, заявляет, за кого болеет, и подвергает себя риску как гражданин россии.

Так что россияне из огромного перечня выбрали именно тех, кто остался в россии, и тех, кто не забывает о войне. Зато оппозиционеры, где-то далеко просто выражающие свои антипутинские взгляды, в топ не попали.

"Поэтому я для себя понял, что Ройзман, вдвое в моем опросе обогнавший Навального, следующий президент россии, президент оппозиции",

– подытожил Шейтельман.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Измениться россии будет тяжело

Несмотря на все разговоры о российской оппозиции, следует понимать, что либералов там не так уж много. Британский политик Эдвард Лукас в интервью 24 каналу объяснил, что россия – очень репрессивная страна, а значительная часть населения поддерживает войну, равно как и путин.

Поэтому возникают большие сомнения в том, что россия действительно изменится, когда уйдет путин. Есть вероятность, что после него к власти придет еще один диктатор.