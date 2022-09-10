Потрібно, щоб росія вийшла на шлях демократії

Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що лише після зміни тоталітарного путінського режиму в росії можна сподіватися на те, що війна зупиниться, й Україну не обстрілюватимуть з території країни-агресорки навіть після повної деокупації наших земель. А для цього росія має стати на шлях демократії, що наразі можливо лише з допомогою тих самих опозиціонерів.

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За словами Шейтельмана, головна мета – зробити демократичну вільну росію. Хоч зараз це майже не уявляється можливим, потрібно розуміти, що українці не самі на цій війні, а коли піде процес встановлення демократичного ладу в росії, розв'язанням цієї проблеми будуть займатися і 50 країн "Рамштайну".

Питання у тому, чи готові самі росіяни обирати лібералів, адже ставлення до них неоднозначне. Політтехнолог пояснив, що звичайним громадянам країни-агресорки, які мають ліберальні погляди і живуть у росії, не подобаються опозиціонери, які виїхали з країни.

Кого обирають росіяни з ліберальними поглядами

Шейтельман розповів, що провів власне дослідження та опитав своїх підписників з росії. Він попросив їх обрати з великого списку російських лібералів того, кого вони б хотіли бачити наступним президентом росії. Перша четвірка визначилася з явним відривом – Ройзман, Фейгін, Навальний і Яшин.

Політтехнолог влаштував другий тур цих "виборів" і місця розділилися так:

Ройзман,

Навальний,

Фейгін,

Яшин.

Зверніть увагу, кого вибрали росіяни. З цієї першої четвірки троє залишилися в росії,

– констатував експерт.

Він додав, що двоє з них, Навальний і Яшин, сидять у в'язниці. Ройзмана вже арештовували і, скоріш за все, зроблять це знову. А Фейгін, хоч і перебуває за кордоном, але створює враження того, що він "поруч", постійно обговорює події війни, заявляє, за кого вболіває, і піддає себе ризику як громадянин росії.

Тож росіяни з величезного переліку обрали саме тих, хто залишився в росії, і тих, хто не забуває про війну. Натомість опозиціонери, які десь далеко просто висловлюють свої антипутінські погляди в топ не потрапили.

"Тому я для себе зрозумів, що Ройзман, який удвічі у моєму опитуванні обігнав Навального, наступний президент росії, президент опозиції",

– підсумував Шейтельман.

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Змінитися росії буде важко

Попри усі розмови про російську опозицію, слід розуміти, що лібералів там не так і багато. Британський політик Едвард Лукас в інтерв'ю 24 каналу пояснив, що росія – дуже репресивна країна, а значна частина населення підтримує війну, так само як і путін.

Через це виникають великі сумніви у тому, що росія справді зміниться, коли піде путін. Є чимала ймовірність, що після нього до влади прийде ще один диктатор.