В России ответили на публикации СМИ планов вторжения в Украину

Западные СМИ опубликовали материалы о планах вторжения России в Украину. В Москве поспешили с реакцией – обвиняют США в якобы перекладывании ответственности за эскалацию.

На обнародованные публикации о возможном нападении России на украинские земли отреагировала официальная представительница министерства иностранных дел государства-агрессора Мария Захарова.

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Москва о планах вторжения в Украину

Российские вооруженные силы на российской территории, заявила Захарова, – законное право суверенного государства.

Учитывая действия НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений в Украину), американская пресса должна быть обеспокоена агрессивными действиями не России, а США,

– отметила представительница Кремля.

Она считает, что именно Соединенные Штаты "проводят спецоперацию по нагнетанию ситуации в отношении Украины с перекладыванием ответственности на Россию". Захарова пожаловалась, что это якобы Запад совершает провокации возле российских границ, а обвинения бросают в адрес Москвы.

"В принципе, ничего нового – классическая западная тактика", – подытожила свои мысли Захарова. Ее "поразил масштаб наглости и лжи".

Публикации СМИ о возможном наступлении России на Украину

Американское издание The Washington Post сообщило, что американская разведка узнала о желании Кремля напасть на Украину сразу на нескольких фронтах. Уже в начале 2022 года государство-агрессор может подвести к границам 175 тысяч военных.

В то же время немецкий Bild обнародовал данные о том, что атаку Россия намерена реализовать в 3 этапа. Цель – захватить до двух третей территории Украины, в том числе и Киев. Издание обнародовало карту возможного вторжения.

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