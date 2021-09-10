В России ответили на заявление Зеленского о возможной полномасштабной войне

Владимир Зеленский заявил, что не отрицает возможности полномасштабной войны с Россией. В Госдуме уже отреагировали на слова украинского президента.

На слова Зеленского откликнулся председатель комитета Российской Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Читайте также Зеленский выразил надежду на "предметную" встречу с Путиным

Ответ России на заявление Зеленского о полномасштабной войне

Комментируя заявление украинского лидера о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией, Калашников переложил ответственность на Киев. Он отметил, что Россия, которая захватила украинский Крым и осуществляет агрессию на Донбассе, вроде бы не хочет войны с Украиной.

Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае осуществления провокации со стороны Киева,

– сказал представитель Госдумы.

Его ответ является традиционной реакцией страны-оккупанта на похожие заявления.

Зеленский о возможности полномасштабной войны