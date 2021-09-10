В России ответили на заявление Зеленского о возможной полномасштабной войне
Источник:ТАСС
Владимир Зеленский заявил, что не отрицает возможности полномасштабной войны с Россией. В Госдуме уже отреагировали на слова украинского президента.
На слова Зеленского откликнулся председатель комитета Российской Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
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Ответ России на заявление Зеленского о полномасштабной войне
Комментируя заявление украинского лидера о вероятности полномасштабной войны Украины с Россией, Калашников переложил ответственность на Киев. Он отметил, что Россия, которая захватила украинский Крым и осуществляет агрессию на Донбассе, вроде бы не хочет войны с Украиной.
Никто в России не хочет воевать с Украиной, такое может произойти только в случае осуществления провокации со стороны Киева,
– сказал представитель Госдумы.
Его ответ является традиционной реакцией страны-оккупанта на похожие заявления.
Зеленский о возможности полномасштабной войны
- Выступая 10 сентября на форуме YES, Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией.
- Однако, по мнению украинского лидера, это станет самой большой ошибкой страны-агрессора. Кроме того, это самое страшное, что он как украинец может себе представить.