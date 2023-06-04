В британской разведке отметили, что некоторые российские силовики, вероятно, толкуют "драконовское" законодательство о военном времени так, что публичная демонстрация сине-желтых вещей запрещена. Мол, она может свидетельствовать о незаметной поддержке Украины.
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Россиян арестуют за цвет одежды
Так, 9 мая 2023 года работницу дома престарелых арестовали за то, что она надела на работу сине-желтую куртку. Также недавно войска российской нацгвардии арестовали 22-летнего мужчину в Волхове вблизи Санкт-Петербурга. Он был задержан за демонстрацию сине-желтого флага, внимание, воздушно-космических сил России.
Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидальных российских чиновников относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе,
– подчеркнули в разведке Британии.
Заметили, что критика подобных арестов поступила с неожиданной стороны. В частности, от ультранационалистической, провоенной либерально-демократической партии, бренд которой как раз имеет желтый цвет на голубом фоне.
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Запрет и наказания за сине-желтый
- Кстати, на стадионе в "Лужниках", где в феврале к годовщине вторжения выступал бункерный диктатор, также запретили желтые и синие цвета.
- Кроме того, в мае полицейские избили мужчину, который вышел к метро в Москве с флагом Украины.
- Жители Белгорода даже жаловались в мэрию на коммунальщиков, покрасивших бордюры во дворах в цвета украинского флага.