У британській розвідці зазначили, що деякі російські силовики, ймовірно, тлумачать "драконівське" законодавство про воєнний час так, що публічна демонстрація синьо-жовтих речей заборонена. Мовляв, вона може свідчити про непомітну підтримку України.
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Росіян арештують за кольори одягу
Так, 9 травня 2023 року працівницю будинку для людей похилого віку заарештували за те, що вона одягла на роботу синьо-жовту куртку. Також нещодавно війська російської нацгвардії заарештували 22-річного чоловіка у Волхові поблизу Санкт-Петербурга. Його затримали за демонстрацію синьо-жовтого прапора, увага, повітряно-космічних сил Росії.
Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі,
– наголосили у розвідці Британії.
Зауважили, що критика таких арештів надійшла з несподіваного боку. Зокрема, від ультранаціоналістичної, провоєнної ліберально-демократичної партії, бренд якої якраз-таки має жовтий колір на блакитному тлі.
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Заборона та покарання за синьо-жовтий
- До речі, на стадіоні в "Лужниках", де у лютому до роковин вторгнення виступав бункерний диктатор, також заборонили жовті та сині кольори.
- Окрім того, у травні поліцейські побили чоловіка, що вийшов до метро в Москві з прапор України.
- Жителі Бєлгорода навіть скаржилися в мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах в кольори українського прапора.