У британській розвідці зазначили, що деякі російські силовики, ймовірно, тлумачать "драконівське" законодавство про воєнний час так, що публічна демонстрація синьо-жовтих речей заборонена. Мовляв, вона може свідчити про непомітну підтримку України.

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Росіян арештують за кольори одягу

Так, 9 травня 2023 року працівницю будинку для людей похилого віку заарештували за те, що вона одягла на роботу синьо-жовту куртку. Також нещодавно війська російської нацгвардії заарештували 22-річного чоловіка у Волхові поблизу Санкт-Петербурга. Його затримали за демонстрацію синьо-жовтого прапора, увага, повітряно-космічних сил Росії.

Придушення підкреслює невпевненість серед параноїдальних російських чиновників щодо того, що є і вважається допустимим у дедалі більш тоталітарній системі,

– наголосили у розвідці Британії.

Зауважили, що критика таких арештів надійшла з несподіваного боку. Зокрема, від ультранаціоналістичної, провоєнної ліберально-демократичної партії, бренд якої якраз-таки має жовтий колір на блакитному тлі.

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Заборона та покарання за синьо-жовтий