В России пенсионерка вывесила на балконе флаг Украины: МЧС провели "спасательную" операцию

60-летняя женщина в Новосибирске на балконе вывесила флаг Украины. По просьбе полицейских она отказалась снимать флаг, поэтому пришлось вызвать сотрудников МЧС.

О "спасательной" операции сообщили РосСМИ. Вызвать сотрудников МЧС с альпинистским снаряжением пришлось потому, что женщина проживает на 9 этаже. Так что снять флаг Украины было не так-то просто.

Читайте также "Мягкая украинизация в действии": россияне за рубежом притворяются украинцами – курьезное видео

С полицейскими женщина разговаривать не стала

Известно, что правоохранители попытались пообщаться со злостной нарушительницей порядка. Но она отказалась даже дверь открыть. Пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые провели очередную "спасательную" операцию. Всё в лучших традициях России.

Чтобы снять флаг, спасателям пришлось спуститься с крыши:

Отметим, что украинский флаг провисел на доме несколько недель. И только 1 апреля его сняли спасатели. Для этого они спустились с крыши с помощью альпинистского снаряжения и вырвали флаг.

Тем временем одна из российских матерей выбрила на затылке сына букву Z – смотрите видео: