В России писателя Шендеровича и Pussy Riot объявили иностранными агентами
30 декабря 2021 , 18:10Читати новину українською
Источник:Meduza
Министерство юстиции России накануне Нового года обновило реестр "иностранных агентов". В него попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.
Кроме того, в списке "иноагентов" оказались писатель Виктор Шендерович и галерист Марат Гельман. Также в реестр внесли представителей нескольких российских СМИ.
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Среди них – журналисты "Медузы" и "Радио Свободы".
Всего в списке СМИ-"иноагентов" находятся 111 физических лиц и организаций. Из них 94 – внесли в список в течение 2021 года.
Сайт "ОВД-Инфо" заблокировали
- Роскомнадзор в декабре 2021 года заблокировал в России сайт правозащитного проекта "ОВД-Инфо". Соответствующее решение 20 декабря принял Луховицкий суд Московской области.
- Представители сайта не получали никаких извещений о заседании суда. Не сообщили им также о блокировке сайта. Более того, администрация сайта не получала никаких официальных сообщений о проверке прокуратуры или требований удалить противоправный контент.
- В "ОВД-Инфо" заявили, что считают эту скрытую блокировку актом государственной цензуры, цель которой – остановить работу.