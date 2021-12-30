В России писателя Шендеровича и Pussy Riot объявили иностранными агентами

Министерство юстиции России накануне Нового года обновило реестр "иностранных агентов". В него попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина.

Кроме того, в списке "иноагентов" оказались писатель Виктор Шендерович и галерист Марат Гельман. Также в реестр внесли представителей нескольких российских СМИ.

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Среди них – журналисты "Медузы" и "Радио Свободы".

Всего в списке СМИ-"иноагентов" находятся 111 физических лиц и организаций. Из них 94 – внесли в список в течение 2021 года.

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