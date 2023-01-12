Убил мать: вагнеровца-душегуба похоронили в России с почестями и вспомнили его "творческое" прошлое

Россияне продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Статистику пополнил вагнеровец, севший за решетку за убийство, а после смерти на фронте его похоронили с почестями.

Как отмечают росСМИ, передает 24 Канал, его похоронили с почестями на Урале. Речь идет о вагнеровце Сергее Молодцове, пополнившем статистику потерь врага.

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Вербовали прямо из тюрьмы

Известно, что он стал частью ЧВК "Вагнера", когда находился за решеткой. Мужчина попал в тюрьму за убийство матери. Это подтвердил глава Серовского городского округа Василий Сызыков. Прямая речь: "Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб".

В 2017 году суд в Серове объявил о заключения Молодцова на 11 лет и 6 месяцев. Его отправили в колонию особого режима.

Убийцу в некрологе романтизировали

Понятно, что появился официальный некролог в администрации округа. То, что в нем упоминалось, просто на голову не налезает. Ведь вагнеровца-убийцу назвали "творческой натурой". Мол, он работал в ювелирной мастерской, "любил музыку, свободу и быстроту".

За что посадили Молодцова

Известно, что в марте 2017 года он проживал со своей сожительницей у пожилой матери. По имеющимся данным, он злоупотреблял спиртным. И однажды, когда он изрядно набрался, забил свою мать до смерти.

По голове, туловищу и конечностям он бил руками и ногами не менее шести раз. В результате у женщины была сломана челюсть, плечо, разбитая голова и лицо. Будущий наемник в суде пытался свою вину отрицать. Мол, его мать случайно упала.

Но это еще не все. Его уже раньше судили. Тогда за решетку на 9 лет его отправили за непреднамеренное убийство в Уссурийске. Правда, тогда его отпустили условно-досрочно.

Расследователи рассказали, сколько россиян сейчас воюют в Украине в рядах ЧВК "Вагнера". По имеющимся данным, говорится о каждом четвертом. То есть 25% бойцов на фронте – вагнеровцы. Причем говорится не только о вчерашних зэках, но и настоящих головорезах.