Як зазначають росЗМІ, передає 24 Канал, його поховали з почестями на Уралі. Мовиться про вагнерівця Сергія Молодцова, котрий поповнив статистику втрат ворога.

Читайте також Для перерозподілу влади: Пригожин збирається збанкрутувати олігархів із оточення Путіна

Вербували прямо з в'язниці

Відомо, що він став частиною ПВК "Вагнера", коли перебував за ґратами. Чоловік потрапив до в'язниці за вбивство матері. Це підтвердив глава Сєровського міського округу Василь Сизиков. Пряма мова: "Він відбував покарання за тяжкий злочин, душогуб".

У 2017 році суд у Сєрові оголосив про ув'язнення Молодцова на 11 років та 6 місяців. Його відправили до колонії особливого режиму.

Убивцю у некролозі романтизували

Ясна річ, що з'явився офіційний некролог в адміністрації округу. Те, що в ньому згадувалося, просто на голову не налазить. Адже вагнерівця-убивцю назвали "творчою натурою". Мовляв, він працював у ювелірній майстерні, "любив музику, свободу та швидкість".

За що посадили Молодцова

Відомо, що у березні 2017 року він проживав зі своєю співмешканкою у літньої матері. За наявними даними, він зловживав спиртним. І одного дня, коли він добряче набрався, забив свою матір до смерті.

По голові, тулубу та кінцівках він бив руками та ногами щонайменше шість разів. Внаслідок цього у жінки була зламана щелепа, плече, розбита голова й обличчя. Майбутній найманець у суді намагався свою провину заперечити. Мовляв, його матір випадково впала.

Але і це ще не все. Його вже раніше судили. Тоді за ґрати на 9 років його відправили за ненавмисне вбивство в Уссурійську. Правда, тоді його відпустили умовно-достроково.

Розслідувачі розповіли, скільки росіян зараз воюють в Україні у лавах ПВК "Вагнера". За наявними даними, мовиться про кожного четвертого. Себто 25% бійців на фронті – вагнерівці. Причому мовиться не лише про вчорашніх зеків, а й справжніх головорізів.