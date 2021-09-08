В России полицейский украл у задержанного 30 тысяч фальшивых рублей и пошел тратить

В Новороссийске полицейский украл у задержанного 30 тысяч фальшивых рублей. Правоохранитель сразу же отправился в магазин.

Поддельную наличность заметили в магазине алкогольных напитков. Кассир обратился в полицию.

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Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения. Таким образом вычислили мужчину, который расплачивался фальшивыми деньгами. Это был сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД в Новороссийске.

Мужчина во всем признался

На допросе правоохранитель рассказал, что ночью 28 августа украл у задержанного 30 тысяч рублей. Вероятно, он думал, что деньги были настоящими.

В нескольких магазинах мужчина потратил 25 тысяч фальшивых рублей. Еще 5 тысяч у него изъяли в ходе осмотра его дома.

Полицейского отстранили

Пока правоохранителя отстранили от службы. Назначили служебную проверку.

Если вину полицейского докажут, его уволят из органов. Кроме того, назначат наказание, его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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