Бывший майор полиции из российского города Алапаевск пошел на войну против Украины. Перед этим мужчину обвинили по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как мужчина заключил контракт с Минобороны?

Депутат Госдумы единоросс Андрей Альшевских рассказал в понедельник, 4 августа, что прошло всего 2 недели после того, как против бывшего майора полиции из города Алапаевск возбудили уголовное дело из-за интима с несовершеннолетней.

Экс-начальника экспертно-криминалистической группы отдела внутренних дел в Алапаевске обвинили в трех эпизодах по статье о половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летия. В конце концов девушка забеременела, но мужчина спешно отправился на войну.

Он не стал ждать завершения предварительного следствия и спешно отправился на "спецоперацию",

– говорит депутат.

В России законодательство позволяет тем, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, искупить свою вину, рассказывает Альшевских. Однако представитель потерпевшей считает, что местные следователи проигнорировали факт изнасилования, применив более мягкую статью, чем следует. В результате мужчина воспользовался занижением квалификации и заключил контракт с Минобороны. В противном случае он не смог бы этого сделать.