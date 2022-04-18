В России полностью провалили мобилизацию: набрали только 15 танкистов, но 5 уже уволились

Граждане России не хотят идти воевать даже по контракту. Эту проблему не решила даже упрощенная система набора контрактников без проведения психофизиологического отбора.

Не помогло даже право заключать временные контракты на 3 месяца. Люди идут, когда слышат "спецоперация".

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С начала 2022 года по 15 апреля для прохождения военной службы по контракту в 56 воинских частях Западного военного округа у России отобрали всего 103 военнослужащих. 23 из них написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции", то есть войны на территории Украины.

Хуже всего ситуация в мотострелковых и танковых частях

Среди всех воинских частей Западного военного округа личным составом труднее всего комплектовать именно мотострелковые и танковые части.

В 2022 году в мотострелковые и танковые части Западного военного округа прибыли только 15 контрактников, 5 из которых уволились в первую неделю службы,

– написал Роман Цымбалюк.

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