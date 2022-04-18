Не допомогло навіть право укладати тимчасові контракти тривалістю 3 місяці. Люди йдуть, коли чують "спецоперація".

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З початку 2022 року по 15 квітня для проходження військової служби за контрактом в 56 військових частинах Західного військового округу у Росії відібрали всього 103 військовослужбовці. 23 з них написали рапорти на звільнення, дізнавшись про проведення "спеціальної військової операції", тобто війни на території України.

Найгірша ситуація в мотострілецьких та танкових частинах

Серед усіх військових частин Західного військового округу, особовим складом найважче комплектувати саме мотострілецькі та танкові частини.

У 2022 році в мотострілецькі та танкові частини Західного військового округу прибуло лише 15 контрактників, 5 з яких звільнилися в перший тиждень служби,

– написав Роман Цимбалюк.

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