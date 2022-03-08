России пора отвечать, что там с репарациями и контрибуциями

Российские войска готовятся к наступлению на Киев в ближайшие 24 – 96 часов, – Институт изучения войны.

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При этом мы уже понимаем, что героизм и профессионализм украинских войск, а также коррупция и рукожопость россиян либо помешают им вообще даже совершить это наступление, либо приведут к почти гарантированному поражению в столице.

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Кровавые карты захватчиков раскрыты

Эксперты института констатируют, что россияне сейчас подвозят запасы и подкрепление расположенным рядом со столицей войскам. Проводят артиллерийские, воздушные и ракетные атаки, чтобы ослабить оборону и запугать перед штурмом. Пытаются продвинуться и стабилизировать свои линии.

Что касается Ирпеня, то россияне используют метод осады и голодания, аналогичный тому, что применяли в Сирии. Ирпень, Буча, Мила нужны им, чтобы либо продвигаться дальше для окружения Киева, либо совершать оттуда непосредственные нападения на Киев.

На черниговском направлении планы захвата Чернигова 6 марта провалились. На сумском направлении россияне так и не захватили Сумы и другие цели. Из-за чего логистическая линия в Броварах не успешна. Украинские силы победно атакуют их на этом маршруте.

Следовательно, либо российским военным нужно сначала получить контроль над критическим отрезком дороги, чтобы обеспечить логистику перед штурмом Киева, либо в кульминационный момент наступления у них будут непреодолимые проблемы.

Неизбежных российских наземных наступлений на Харьков эксперты института не видят. На Луганском направлении россияне потерпели поражение в Северодонецке и потеряли нефтебазу.

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С Мариуполем и Волновахой тоже успехов нет. Старый Крым в окрестностях Мариуполя им захватить тоже не удалось. Шансы захватить Запорожье почти равны нулю.

Готовятся к наземному штурму Николаева, но пока безуспешно. Это задерживает наступление в Одессу.

Короче, что там с репарациями и контрибуциями? Каждый день счетчик тикает, а сумма выплат увеличивается в геометрической прогрессии.

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