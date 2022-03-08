Останній стрибок загнаних щурів

При цьому ми вже розуміємо, що героїзм та професійність українських військ, а також корупція та рукодупість російських або завадять їм взагалі навіть зробити цей наступ, або призведуть до їх майже гарантованої поразки в столиці.

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Експерти інституту констатують, що росіяни зараз підвозять запаси та підкріплення до розташованих поряд зі столицею військ. Проводять артилерійські, повітряні та ракетні атаки, щоб послабити оборону та залякати перед штурмом. Намагаються просунутися та стабілізувати свої лінії.

Криваві карти загарбників викрито

Щодо Ірпеня росіяни використовують метод облоги та голодування, аналогічний тому, що застосовували в Сирії. Ірпінь, Буча, Мила потрібні їм, щоб або просуватися далі для оточення Києва, або здійснювати звідти безпосередні напади на Київ.

На чернігівському напрямку плани захопити Чернігів 6 березня провалилися. На сумському напрямку росіяни так і не захопили Суми та інші цілі. Через що логістична лінія до Броварів не успішна. Українські сили переможно атакують їх на цьому маршруті.

Отже або російським військовим треба спочатку отримати контроль над критичним відрізком дороги, щоб забезпечити логістику перед штурмом Києва, або в кульмінаційний момент наступу в них будуть нездоланні проблеми.

Неминучих російських наземних наступів на Харків експерти інституту не бачать. На Луганському напрямку росіяни зазнали поразки в Сєвєродонецьку та втратили нафтобазу.

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З Маріуполем та Волновахою також успіхів немає. Старий Крим на околицях Маріуполя їм захопити теж не вдалося. Шанси захопити Запоріжжя майже дорівнюють нулю.

Готуються до наземного штурму Миколаєва, але поки безуспішно. Це затримує наступ на Одесу.

Коротше, що там з репараціями та контрибуціями? Кожен день лічильник тікає, а сума виплат збільшується в геометричній прогресії.

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