В России на острове построили секретный курорт для генералов в японском стиле, – СМИ

На острове Русский в Приморском крае России построили секретный курорт для генералов. Элитную базу отдыха в японском стиле россияне пытались выдать за спортивно-стрелковый комплекс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследовательский проект "Система".

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Как выглядит секретный российский курорт

По словам журналистов, в 2020 году тогдашний заместитель министра обороны Тимур Иванов приказал выделить 20 гектаров на острове Русский под спортивно-стрелковый комплекс.

В Росреестре объект на острове значится как "тренировочная база спортивно-стрелкового комплекса", однако на самом деле там появился вовсе не полигон, а роскошное шале.

На этом участке журналисты обнаружили "дом для отдыха гостей" на 530 квадратных метров, пять домов "для временного пребывания" и КПП. Там также расположен пляжный домик, детская площадка, скалодром, несколько костровых ям, пасека, вертолетная площадка и даже плавучий пирс для катеров и лодок. Согласно спутниковым снимкам, на участке также есть баскетбольная площадка.

Комплекс построили в японском стиле и назвали "Гекуро", в честь редкого сорта японского зеленого чая – "жемчужная роса",

– рассказали журналисты.

В каталоге строительной компании КЛМ-Арт также нашли детальный план интерьера.

Как выглядит секретный российский курорт / Фото: "Система"

По словам источников издания, участок, на котором располагаются шале, находится в ведении военного лесничества минобороны, а самой базой пользуются чиновники из центрального аппарата ведомства.

Журналисты отметили, что особняки в восточном стиле любит в частности бывший министр обороны Сергей Шойгу, с которым давно дружит друг Путина Геннадий Тимченко.