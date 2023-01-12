В России уже весной повысят призывной возраст: до каких лет будут забирать

12 января 2023, 15:13
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Уже весной 2023 года в России хотят повысить призывной возраст. Военнообязанных Кремль может призывать по так называемой "смешанной" системе.

Переход на "новую" систему будет происходить в течение трех лет. Об этом написали российские пропагандисты со ссылкой на так называемого председателя комитета государственной думы России по обороне Андрея Картаполова, информирует 24 Канал.

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Как Москва хочет призывать военнообязанных

По данным приспешника российского диктатора Картаполова, госдума изменит законодательство. Так, в военкоматы России будут звать граждан в возрасте до 30 лет.

К началу весеннего призыва каждый военный комиссариат должен разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования,
– заявили в стране-террористке.

По их данным, призывников в России разделят:

  • половина – будут в возрасте от 21 до 30 лет;
  • вторая половина – будут 18-летними.

В России на фоне огромных потерь на войне в Украине в декабре 2022 года начали говорить о повышении призывного возраста.

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Что известно о мобилизации в России

  • Еще в конце 2022 года "оленевод" Шойгу заявил, что хочет увеличить армию России до 1,5 миллиона человек. По словам путинского приспешника, контрактников должно быть 670 тысяч.
  • Кроме того, наша разведка сообщила, что Кремль ограничил выезд военнообязанных из России. Известно, что из страны-террориста не будут выпускать даже ограниченно пригодных для службы.
  • Более того, в начале января наша разведка сообщила, что Россия хочет мобилизовать 500 тысяч единиц личного состава. Это кроме 300 тысяч, которых уже призвали в октябре 2022 года.
  • Эта активность российского руководства по мобилизации происходит на фоне огромных потерь противника. В частности, по состоянию на утро 12 января ВСУ уже ликвидировали в Украине 113 390 врагов.

Автор: Діана Квасневська