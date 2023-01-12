Уже весной 2023 года в России хотят повысить призывной возраст. Военнообязанных Кремль может призывать по так называемой "смешанной" системе.

Переход на "новую" систему будет происходить в течение трех лет. Об этом написали российские пропагандисты со ссылкой на так называемого председателя комитета государственной думы России по обороне Андрея Картаполова, информирует 24 Канал.

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Как Москва хочет призывать военнообязанных

По данным приспешника российского диктатора Картаполова, госдума изменит законодательство. Так, в военкоматы России будут звать граждан в возрасте до 30 лет.

К началу весеннего призыва каждый военный комиссариат должен разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования,

– заявили в стране-террористке.

По их данным, призывников в России разделят:

половина – будут в возрасте от 21 до 30 лет;

вторая половина – будут 18-летними.

В России на фоне огромных потерь на войне в Украине в декабре 2022 года начали говорить о повышении призывного возраста.

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