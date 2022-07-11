В россии уже решили называть путина "правителем", а не президентом

В россии предлагают начать называть владимира путина "правителем". Мол, термин "президент" – иностранный и чужой.

Об этом рассказали в ряде российских изданий, сообщает 24 канал. Авторами этой странной идеи являются депутаты либерально-демократической партии, руководителем которой был уже покойный украинофоб владимир жириновский.

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российские депутаты предлагают называть путина "правителем"

В лдпр заявили, что главу государства, то есть владимира путина, нужно называть "правителем", а не "президентом". Ведь такой термин – иностранный и "чужой российскому уху". Это нужно сделать как можно скорее, пока слово не укоренилось окончательно.

По словам депутатов, термин "президент" всегда их смущал. Впервые его использовали в США в конце XVIII века, а затем он "расползся по всему миру"

В советские годы он использовался критически, все президенты были в западном мире. И вот внезапно в 1991 году это название установилось и у нас,

– говорится в обращении партии.

Вопрос о замене термина "президент" поднимался еще во время подготовки поправок к российской конституции в 2020 году. Однако тогда его так и не рассмотрели.

"Все партии и общественные организации, подключенные к этому процессу, выдвигали свои предложения по этому поводу. Мы имели большой комплект идей, частично они были приняты. Но именно это предложение с переименованием должности главы государства тогда, к сожалению, не было принято", – добавили в лдпр.

российские депутаты подчеркнули, что до сих пор считают, что следует это предложение принять. Поэтому вполне вероятно, что путин вскоре станет "правителем россии", пока прихвостни кремля не переименуют его еще и в "императора".

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