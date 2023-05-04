Разведка Британии объяснила, что российские склады горючего на оккупированных Россией территориях Украины и в приграничной зоне остаются особенно уязвимыми к атакам. В Минобороны Великобритании объяснили, чего ждать от Кремля.

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Что известно о возможных действиях России из-за пожаров на нефтебазах

Нарушения в работе сети хранения и распределения топлива, вероятно, заставят скорректировать операции России по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним. Это может включать в себя развертывание дополнительных мер защиты на местах хранения топлива, как это видно в Туапсе в России, или использование инфраструктуры в менее угрожающих регионах,

– объяснили разведчики.

Также в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что пожары на нефтебазах соответствуют схеме повреждений российских хранилищ топлива с начала года.

Пожары на нефтебазах в России