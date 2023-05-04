Розвідка Британії пояснила, що російські склади пального на окупованих Росією територіях України та в прикордонній зоні залишаються особливо вразливими до атак. У Міноборони Великої Британії пояснили, чого чекати від Кремля.

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Що відомо про ймовірні дії Росії через пожежі на нафтобазах

Порушення у роботі мережі зберігання та розподілу палива, ймовірно, змусить скорегувати операції Росії з дозаправлення збройних сил, щоб пом'якшити удари по них. Це може включати розгортання додаткових заходів захисту на місцях зберігання палива, як це видно в Туапсе у Росії, або використання інфраструктури в менш загрозливих регіонах,

– пояснили розвідники.

Також у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що пожежі на нафтобазах відповідають схемі пошкоджень російських сховищ палива з початку року.

Пожежі на нафтобазах в Росії