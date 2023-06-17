Это вместе с 24 Каналом обсудил политолог Олег Саакян. Он назвал несколько пунктов, по которым может работать Россия.
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Деньги и студенты
Первым пунктом Олег Саакян назвал еду. Речь идет о зерновом коридоре. По традиционной пропагандистской песне россияне могут описать Украину как ненадежного поставщика в условиях войны. А для себя приумножить даже количество кораблей в море.
Вторая позиция – обучение африканских студентов, в том числе военных.
"Это то, что мы потеряли в 2000-х, когда в порывах реформирования системы образования и армейской системы распилили всю инфраструктуру, которая обеспечивала поток африканских студентов прежде всего в военные учебные заведения", – пояснил политолог.
Он добавил, что Украина должна наращивать свой ресурс как в вопросе зерновых, так и в проблеме образования. Это может стать серьезным активом для работы с Африкой, и в России они пока есть.
Олег Саакян о действиях России: смотреть видео
"Орден Пушкина"
Свою роль может сыграть и своеобразное поощрение. Условный "орден Пушкина" – никакой не условный. Если все думали, что российская пропаганда добралась до своего дна, то и там она продолжает пускать корни. Олег Саакян поделился интересным инсайтом, который услышал от нескольких своих коллег. Россияне придумали очередной нарратив, мол, в Украине не любят Пушкина, потому что он "наполовину темнокожий".
В Африке это реально "заходит". Поэтому условный "орден Пушкина" для африканцев – напоминание, что корифей русской культуры имеет африканские корни. Видите, какие мы отличаемся от американцев,
– рассказал политолог.
Украине же не нужно спускаться в такие низины. Поскольку у нашей страны много общих страниц и вызовов со странами Африки. В частности, вопросы глобальной системы безопасности и продовольствия. И над этим тоже следует работать.
"Россия "зашкварилась", что растут антироссийские настроения и в Африке, потому что в ней видят имперский оскал. Это нужно использовать", – добавил Саакян.
Визит делегации ЮАР в Киев: основное
- Приезд лидеров стран ЮАР в Украину обсуждался еще в мае. Во время рабочих встреч делегации с украинскими руководителями Россия в очередной раз подчеркнула свой статус террориста, начав массированный обстрел. Впрочем, спикер президента ЮАР "не увидел" массированную ракетную атаку на Киев. Сам Сирил Рамафоса во время пресс-конференции заявил, что слышал взрывы.
- В офисе Президента Украины раскритиковали "мирные инициативы" ЮАР, отметив, что они не учитывают интересы нашего государства.
- Часть делегации ЮАР не могла попасть в Киев. Оказалось, что у некоторых людей не было необходимых документов, а также разрешений на оружие, без которых пассажиры не могли покинуть самолет.