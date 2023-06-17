Це разом з 24 Каналом обговорив політолог Олег Саакян. Він назвав декілька пунтків, за якими може працювати Росія.

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Гроші та студенти

Першим пунктом Олег Саакян назвав їжу. Мовиться про зерновий коридор. За традиційною пропагандистською піснею росіяни можуть описати Україну, як ненадійного постачальника в умовах війни. Натомість для себе примножити навіть кількість кораблів у морі.

Друга позиція – навчання африканських студентів, зокрема військових.

"Це те, що ми втратили у 2000-х, коли в поривах реформування системи освіти і армійської системи, розпиляли всю інфраструктуру, яка забезпечувала потік африканських студентів перш за все у військові навчальні заклади", – пояснив політолог.

Він додав, що наразі Україна має нарощувати свій ресурс як в питанні зернових, так і в проблемі освіти. Це може стати серйозним активом для роботи з Африкою і в Росії вони поки є.

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"Орден Пушкіна"

Свою роль може зіграти і своєрідне заохочення. Умовний "орден Пушкіна" – ніякий не умовний. Якщо всі думали, що російська пропаганда дісталася свого дна, то і там вона продовжує пускати коріння. Олег Саакян поділився цікавим інсайтом, який почув від декількох своїх колег. Росіяни вигадали черговий наратив, мовляв в Україні не люблять Пушкіна, бо він "наполовину темношкірий".

В Африці це реально "заходить". Тому умовний "орден Пушкіна" для африканців – нагадування, що корифей російської культури має африканське коріння. Бачите, які ми відмінні від американців,

– розповів політолог.

Україні ж не треба спускатися до таких низин. Оскільки наша країна має багато спільних сторінок і викликів з країнами Африки. Зокрема, питання глобальної системи безпеки та продовольства. І над цим теж варто працювати.

"Росія "зашкварилася", що зростають антиросійські настрої і в Африці, бо в ній бачать імперський оскал. Це треба використовувати", – додав Саакян.

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