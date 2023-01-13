Путин ищет козлов отпущения в провалах в оборонной промышленности, – ISW

В России возникла проблема из-за нехватки оборудования и технологий. Поэтому диктатор Владимир Путин ищет козлов отпущения.

Накануне Путин раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за то, что предприятия авиационной отрасли не получают госзаказ. Об этом пишут в американском институте изучения войны.

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Путин ищет козлов отпущения из-за дефицита в оборонной промышленности

Так, российский диктатор заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год и не набирают дополнительный персонал и не готовятся наращивать выпуск продукции под потенциальные заказы в будущем.

Путин утверждал, что руководители предприятий сообщили ему, что они не получали никаких государственных заказов в нынешних "условиях" в России и призвал Мантурова "не играть в дурака".

Мантуров попытался смягчить требование, заявив, что министерство "постарается сделать все возможное", на что Путин ответил, что не нужно стараться, а выполнить задание в течение месяца.

Аналитики говорят, что этот инцидент, вероятно, является частью текущей информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как участвовавшего в военных действиях лидера.

Кремль мог вырезать разногласия из своей официальной стенограммы, но решил обнародовать резкий ответ Путина, чтобы идентифицировать других официальных лиц в Кремле как виновных в вызовах российской оборонно-промышленной базы и угрожать другим должностным лицам.

Ранее ISW сообщал, что Путин начал чаще появляться на публике, включая посещение предприятий оборонной промышленности, несмотря на то, что ранее он ограничивал свое участие в течение всего периода войны в Украине.

Путин также, вероятно, пытается успокоить критику российских блоггеров по поводу отсутствия современного военного оборудования и неспособности России создать задачи своей оборонно-промышленной базы для обеспечения военных усилий,

– отметили эксперты.

К тому же, по словам аналитиков, попытки Мантурова смягчить временные рамки Путина указывают на его неуверенность, что Кремль способен управлять этими контрактами в короткий промежуток времени.

Путин имел план по России

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Путина был план – уничтожить современную Россию и сделать ее такой, какой она должна быть – отсталой, нетехнологичной страной.

Более того, по его мнению, цель кремлевского диктатора – довести страну до того состояния, когда она уже никому не будет нужна. И которая к тому же закрыта – люди не могут оттуда уехать и влиять на какие-либо глобальные процессы.